Nagehan Alçı: Tahmin değil net bilgi

Başa baş mücadeleyi kim kazanır bilmiyorum, zaten gerçekten itibarlı ve bilimsel çalışan hiçbir araştırma şirketi de bilmiyor. 14 Mayıs’ta yarı-finali ve 28 Mayıs’ta finali hep birlikte yaşayacağız gibi görünüyor.

Tayyip Bey de kazanabilir… Kemal Bey de kazanabilir…

Elbette şu son sürecin centilmence yaşanacağını düşünmüyorum. Taraflar maksimum oy almak için her argümanı kullanacak, her saçma popülist vaadi ifade edecek, her şeyi yapacaklardır. Hakaretler havada uçuşacaktır.

Fakat seçim günü gelip çattığında sandıktaki oylar müşahitlerin huzurunda dürüst ve temiz şekilde sayılacaktır. Her seçmenin oy attığı sandıkta tüm sayım sürecinin başında olma hakkı var.

Dürüst ve temiz bir seçim süreci bizleri bekliyor. Bunu da tahmin değil net bir bilgi olarak söylüyorum.

Nagehan Alçı’nın yazısı