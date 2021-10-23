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Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı: Sonbahar ve ilkbahar tatilleri kaldırılsın, eğitim günlerinin sayısı artsın

Kayıplar çok.

Psikolojik sorunlar ve öğrenme kayıplarını bir kenara koydum, uluslararası raporlar böyle uzun soluklu bir eğitim kesintisinin ülkelerin milli gelirlerine doğrudan ciddi etki yaptığı konusunda birleşiyorlar.


Okulların kapalı kalmasının telafisi hiçbir zaman olmayacak.

Ancak yine de arayı kapatmak için Sayın Özer’e bir önerim var.

Çocuklar zaten çok evde kaldılar. Bu yıl Sayın Ziya Selçuk zamanında getirilen sonbahar ve ilkbahar tatillerini kaldırsanız ve eğitim günlerinin sayısını artırsanız daha doğru olmaz mı? Bu yolla kaybedilen zamanın bir kısmı yerine konmuş olur. Zaten bir buçuk yıl hatta neredeyse iki yıl bir nevi tatil yapıldı, yıllarca alışık olunduğu gibi şubat tatili ve yaz tatili onlara fazla fazla yeter…

Nagehan Alçı’nın yazısı

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