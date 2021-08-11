Nagehan Alçı: Siz bakmayın son günlerdeki ‘okullar açılacak’ havasına

Yerine gelen Prof. Dr. Mahmut Özer’e başarılar diliyorum. Şahsen tanımıyorum ama deneyimli ve kıymetli bir isim olduğunu biliyorum.

Ancak Özer’in rahat çalışabilmesi için Selçuk’a pes ettiren şartların ortadan kalkmış olması gerekir… Kalktı mı? Hiç sanmıyorum.

Şimdilik vakit var diye olumlu, güzel açıklamalar yapılıyor ancak benim okullar konusunda bu ülkeye hiç güvenim kalmadı.

Aylardır tam açılma yaşadık, yaşıyoruz fakat acaba bu serbestliği okullar konusunda gösterebilecek miyiz?

Amma paranoyak oldun Nagehan, yeni Bakan da açıklama yaptı, takvimi söyledi, yüz yüze eğitime dönmeyi istediği belirtti, daha ne istiyorsun, diyebilirsiniz ancak ben rahat değilim sevgili okurlar…

Siz bakmayın son günlerdeki ‘okullar açılacak’ havasına…

Henüz net bir plan ortaya konmuş değil. Benden duymuş olmayın, Bilim Kurulunda “12 yaş üzeri aşılanmadan açmayalım”dan tutun, “vakaları 5000’e düşürmeden açmayalım”a kadar çeşitli tezler yine dolaşıyor.

Nagehan Alçı’nın yazısı