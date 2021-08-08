Nagehan Alçı: Kemal Bey’in cümleleri İstanbul burjuvazisini çok üzecektir

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın 2023’te Cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimali kalmadı.

Daha doğrusu Millet İttifakı’nın ortak adayı olma ihtimalleri kalmadı desek daha doğru olur.

Kendileri, CHP ve İYİ Parti teşkilatlarına rağmen bireysel olarak aday olurlarsa da çok düşük bir oy alırlar.

Zaten ben Mansur Yavaş’ın bu hırsta olduğu kanaatinde değilim. Yavaş sakin bir portre çiziyor. Fakat Ekrem İmamoğlu şüphesiz bu konuda çok iddialı ve ihtiraslı. Kesinlikle 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor.

Ancak CHP ve İYİ Parti’nin desteğini alamamış, seçime bağımsız girmiş bir İmamoğlu’nun, yalnızca İmamoğlu değil, herhangi başka bir adayın yüzde 10’u bile yakalamasının zor olduğu kanaatindeyim ben.

Öte yandan şu an bulunduğum Bodrum’da konuşlanmış İstanbul burjuvazisi 2023’te muhakkak Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasını istiyor. Bodrum’daki davetlerde açık açık bunu ifade de ediyorlar.

Ekrem Bey ve eşi Dilek İmamoğlu İstanbul’un en zengin 20 meşhur ailesiyle inanılmaz sıcak ve samimi ilişkiler kuruyor. Belli ki bu ilişkilere bir politik strateji olarak da bakıyor Sayın İmamoğlu.

Dolayısıyla Kemal Bey’in bugün benim yazıma manşet olan cümleleri İstanbul burjuvazisini çok üzecektir.

Nagehan Alçı’nın yazısı