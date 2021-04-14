Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı: Her yer bir anda açıldığı için fatura hepsine birden çıktı

Nasıl ki her yer bir anda açıldıysa yine her yer bir anda kapandı…

Yazık…

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Açılma ve kapanma kademeli olmayınca, bir de mevcut kurallara riayet edilmeyince olan bu ülkenin çocuklarına, ilkeli esnafına, iş arayan gencine oluyor.

Halbuki açılma da kapanma da kademeli olursa rakamı artıran kaynaklar çok daha net tespit edilebilir ona göre hedef odaklı kapanmaya gidilir.

Şimdi 60 binin sorumlusu kim?

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Oteller mi? Restoranlar mı? Sokaklar mı? Yoksa okullar mı?

Bu köşede defalarca yazdığım gibi her yer bir anda açıldığı için fatura hepsine birden çıktı.

Nagehan Alçı’nın yazısı

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