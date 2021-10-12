Nagehan Alçı: Erdoğan’ı bu konularda motive eden ve olumlu yönde etkileyen kişi Emine Hanım

Ancak ben bir ismin daha hakkının yenmemesi gerektiği kanaatindeyim. O isim Sayın Emine Erdoğan. Sayın Erdoğan yıllardır çevre konuları ve iklim değişikliğine dikkat çekmek, doğa farkındalığı geliştirmek için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da bu konularda motive eden ve olumlu yönde etkileyen kişi Emine Hanım.

İklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri atıkların depolanması. Atıklar metan gazı salıyor ve bu gaz sera gazından bile 28-34 kat güçlü.

Emine Hanım’ın 2017’de başlayan Sıfır Atık Projesi atıkların azaltılması için çok önemli bir adım oldu. Mesela öğrendiğime göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 4 yıldır bu proje sayesinde hiç çöp kamyonu girmiyormuş. Masaların altındaki tüm çöp kutularını kaldırmışlar, kağıtlar, camlar ve plastikler ayrıştırılarak geri dönüşüme gidiyor, gıda atıkları da kompost yapılıyormuş.

Nagehan Alçı’nın yazısı