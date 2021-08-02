Nagehan Alçı: Bakana yangının termik santrale ilerleyişini sordum

Çok değil, birkaç ay önce Marmara Denizi’ndeki deniz salyalarını gördüğümüzde yaşadığımız o derin hüzün ve yas duygusu, bu kez orman yangınlarıyla alevlendi. Meğerse yaşadığımız o ‘tarif edilemeyen kayıp duygusu’ ve ‘geri dönüşümü olmayan bir kaybın yasını tutma’nın bir adı varmış; Solastalji…