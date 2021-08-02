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Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı: Bakana yangının termik santrale ilerleyişini sordum

Nagehan Çökertme Yangını Yeniköy Kemerköy Termik santraline doğru ilerliyormuş. Santral patlayabilir diyorlar. Neler oluyor? Bu gece İstanbul’a dönelim mi?” diye sordu.

Bu telefonun ardından aynı endişeyi dillendiren başka telefonlar da aldım.


(…)Bu telefonların üzerine hemen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi aradım ve sordum.

Pazar akşamı saat 23.12’de Bakan Bey’in bana verdiği bilgiler şunlardı:

Nagehan Hanım Çökertme’deki yangın sürüyor. Termik Santral ile yanan alan arasındaki mesafe an itibarıyla 17 km. Ancak rüzgar bizim lehimize, yangının tersine esiyor. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Alevlerin en azından sabaha kadar santrale ulaşma ihtimali yok. Kemerköy’deki arkadaşlarla temas halindeyiz.”

Nagehan Alçı’nın yazısı

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