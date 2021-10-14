Nadal: Tekrar ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum

Eski dünya bir numarası Rafael Nadal, sakatlığının ardından ne zaman kortlara döneceğini bilmediğini itiraf etti.

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Nadal, ayağında devam eden sakatlık nedeniyle Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı kaçırmıştı.

35 yaşındaki İspanyol raket, en son ağustos ayında ABD’nin başkenti Washington’daki Citi Open’da boy göstermişti.

Nadal, düzgün bir şekilde iyileşmek için rehabilitasyon sürecini aceleye getirmek istemediğini dile getirdi.

Nadal şu ifadelerli kullandı: “Bu sakatlığı tamamen atlatmak istiyorum. Bir daha ne zaman oynayacağımı bilmiyorum. Kortlara dönmek için her gün çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda kendime yüklemeler yapıyorum ama bunların ne kadar başarılı olduğunu bilemiyorum. Orta vadeli bir dönemde kortlara dönebilmek için antrenmanlarda çok daha dikkatli davranıyorum. Planlarımın yüzde yüzünü gerçekleştirmek istiyorum ama bu sadece benim kontrolümde değil. Kendime güveniyorum ve psikolojik yönden olumlu şekilde motive olmaya çalışıyorum.”

İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic ile aynı sayıda (20) grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bunların 13’ünü Fransa Açık, dördünü ABD Açık, ikisini Wimbledon ve birini Avustralya Açık’ta yaşamıştı.

Nadal’ın bu sezon ise kendi adına görece küçük olan Barcelona Açık ve Rome Masters şampiyonlukları dışında bir başarısı bulunmuyor.