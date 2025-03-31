Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e çıktı

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da depremlerde can kaybı 1700’e, yaralı sayısıysa 3 bin 400’e yükseldi.

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28 Mart’ta ülkenin orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Myanmar’daki askeri yönetimin enformasyon ekibi depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğünü, 3 bin 400 kişinin yaralandığını, 300 kişininse halen kayıp olduğunu duyurdu.

Taylan’da ölü sayısı 17

Depremin şiddetli hissedildiği Tayland’daysa yerel afet yönetim yetkilileri, başkent Bangkok’ta ölenlerin sayısı sayısının 17’ye, yaralı sayısınınsa 32’ye çıktığını belirtti. 83 kişi kayıp.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu ülkede 420 ev, 48 tapınak, 76 hastaneyle onlarca okul ve devlet dairesinin hasar gördüğünü kaydetti.