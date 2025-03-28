Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem: 144 ölü, 732 yaralı

Myanmar’da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 144 kişi öldü, 732 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: NYT

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido’nun kuzeyindeki Sagaing’in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

BBC‘nin haberine göre Myanmar’da 144 kişi öldü, 300 kişi yaralandı.

Ordu yönetimi, Nepido ve Mandalay’ın da dahil olduğu altı bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Google Maps

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken çok sayıda bina da tahliye edildi.

Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay’ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.

Görgü tanıkları, Sagaing’de bir köprünün yıkıldığını söyledi. Nepido’daki birçok tapınak ve ev hasar gördü. Mandalay’da da birkaç tarihi yapının yıkıldı.

Myanmar'ın Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 bMyanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi https://t.co/g3c1gzElz1 pic.twitter.com/OnDcjUNRzx — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 28, 2025

Tayland da etkilendi

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Savunma bakanlığı, depremde çöken bir binada üç kişinin öldüğünü duyurdu. 90 kişiye henüz ulaşılamadı.

Tayland Başbakanı Paetongtam Şinavatra ülkeyi ‘acil durum bölgesi’ ilan etti. Demiryolu yarına kadar durduruldu.

Sarsıntılar birçok çevre ülkede hissedildi. Komşu ülkelerde de korku ve paniğe neden oldu.