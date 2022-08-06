Müze önü aşıkları

Obamalar’ın büyük kızı Malia Obama (24), iki gün önce Los Angeles Country Museum of Art’ta yeni erkek arkadaşıyla görüldü.

Malia Obama ve Dawit Eklund

Eski ya da yeni, ABD’de başkan çocuklarının özel hayatı her zaman ilgi çekiyor. Obamaların kızları da bunun istisnası değil. Ancak anne babalarının, kızlarının erkek arkadaşlarıyla ilgili yorumları da en az ilişkileri kadar dikkat çekici ve esprili.

Malia Obama’nın iki gün önce Los Angeles Country Museum of Art’ta birlikte görüldüğü yeni erkek arkadaşı 33 yaşındaki müzik yapımcısı Dawit Eklund olduğu anlaşıldı.

Malia’dan üç yaş küçük Sasha Obama da, oyuncu Clifton Powell’ın oğlu Clifton Power Jr. ile flört ediyor.

‘Eskiden pop yıldızlarını severlerdi’

Michelle Obama geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda pek çok soruya cevap verirken kızlarının özel hayatıyla ilgili de konuşmuştu. Obama ne çabuk büyüdüklerini vurgulamak için “eskiden Jonas Brothers (pop müzik grubu) seviyorlardı, şimdi eve yetişkin erkeklerle geliyorlar” ifadesini kullanmıştı.

Daha önce de Barack Obama, Malia’nın pandemi döneminde evlerine misafir olan Harvard’dan sınıf arkadaşı Rory Farquharson’un mutfak masraflarını yüzde 30 artırdığını söyleyerek çok yemek yediğini ima eden bir espri yapmıştı.