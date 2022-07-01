Müze Gazhane’de hafta sonu programı: Ankara Usulü Stand Up gösterisi, Kutsal Motor’la sinema söyleşisi

Müze Gazhane’de bu hafta sonu farklı ilgi alanlarına yönelik dokuz etkinlik var.

Ankara Usulü Stand Up ekibi, 3 Temmuz Pazar günü saat 18:00’de Müze Gazhane’de seyirciyle buluşacak. Rüya Aslangül, Ali Arıkan, Olga Çetin, Gökhan Öz ve İsmail Erdoğan’dan oluşan ekibin gösterisi ücretsiz izlenebilecek.

Ankara Usulü Stand Up’ın gösterisi bu pazar Müze Gazhane’de

Hafta sonunun diğer etkinlikleri arasında çocuk ve yetişkinler için resim, heykel, kodlama, tarım atölyeleri ve bir de konser var.

2 Temmuz Cumartesi

Söyleşi: Sinema Kulübü

Saat: 18:00 Mekan: Q Deck

Hasan Cömert, Kaan Karsan ve Zeynep Ocak’tan oluşan Kutsal Motor ekibi, her hafta seçtikleri temadaki güncel filmler ve sinema tarihindeki önemli yapımlar üzerine konuşuyor. Sinema Kulübü: 1 Tema 5 Film konsepti ile sinemaseverlerle tartışmaya devam ediyor.

Erman Yaşar’ın konuk olarak yer alacağı Sinema Kulübü’nde bu haftanın teması: ‘Kan, ter ve gözyaşı’

The Damned United / Lanet Takım (Tom Hooper, 2009), Moneyball / Kazanma Hırsı (Benneyt Miller, 2011), Hoop Dreams (Steve James, 1994), Green Street Holigans / Yeşil Sokak Holiganları (Lexi Alexander, 2005), Rocky (John G. Avildsen, 1976) filmlerini görmüş olanlar bu söyleşiden daha çok keyif alacaklar.

Ücretsiz etkinliğe buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

Görsel-İşitsel Yaratıcı Kodlama Atölyesi

Saat: 18:00 Mekan: T Atölye

“Yaratıcılığı Gazhane’de Kodluyoruz” serisinin son gününde, akustik ya da sayısal bir ses kaynağından gelen sinyale göre eş zamanlı olarak jeneratif görseller üretecek olan bir yazılım geliştirilecek atölyeyi Alp Tuğan yürütecek.

Atölyeye sadece 18 yaşından büyükler katılabiliyor.

Katılım için dizüstü bilgisayar, kağıt, kalem, cetvel ve Processing yazılımı gerekiyor.

Etkinlik ücretsiz, kapasite sınırlı. Kayıt için bu linke tıklayabilirsiniz.

Yaratıcılığımızla Diyalog

Saat: 16:00 Mekan: T Atölye

Merve Özkaya ve Merve Küçük tarafından yürütülecek etkinlik 4-7 yaş için uygun. Bu atölyede çocukların hayal güçlerini uyandırarak sınırsızca ortaya koymaları hedefleniyor. Atölye yürütücülerinin atölyeye getirdiği doğal materyallerle çocukların tanışmasına fırsat verilerek özgün kolaj ürünleri ortaya çıkarma fırsatı tanınıyor.

İsteyen çocuklar kendi doğal malzemelerini yanında getirebilir; kum, toprak, ince taş, yere düşmüş yaprak çeşitleri vb.

Etkinlik ücretsiz, kayıt yaptırmanız öneriliyor.

Çocuklar İçin Atıksız Yaşam ve Tohum Topu Atölyesi

Saat: 14:00 Mekan: T Atölye

Ekin Yalçın Olguner ve Nil Ormanlı Balpınar tarafından yürütülecek olan etkinlik 6-10 yaş için uygundur.

Bu atölyede katılımcı çocuklara gezegen üzerindeki etkimiz, atık ile çöp arasındaki ayrım, okulda ve evimizde atıklarımızı nasıl azaltabileceğimiz ve doğru atık yönetimi konuları anlatılacak. Gündelik hayatta kullandığımız plastik ürünlerin yerine hangi doğa dostu ürünlerin kullanılabileceği üzerine konuşulacak etkinliğin sonunda da tohum topu üretilecek.

Etkinlik ücretsiz. Kapasite sınırlı, buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

3 Temmuz Pazar

Yetişkinler İçin Sulu Boya Atölyesi

Saat: 12:00 Mekan: T Atölye

“İçindeki yeteneği keşfetmeye hazır mısın?” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, malzemeler atölye tarafından karşılanıyor.

Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek atölyeye katılmak için buradan kayıt olabilirsiniz.

Yetişkinler İçin Heykel Atölyesi

Saat: 16:00 Mekan: T Atölye

Gerekli malzemeler atölye sırasında katılımcılara verilecek.

Gün sonunda yapılan heykelleri katılımcılar yanlarında götürebilecek.

Etkinlik ücretsiz.

Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek atölyeye katılmak için buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

Çocuklar İçin Heykel Atölyesi

Saat: 14:00 Mekan: T Atölye

9-14 yaş arası çocuklar için uygun.

Gerekli malzemeler atölye sırasında katılımcılara verilecek.

Gün sonunda yapılan heykelleri katılımcılar yanlarında götürebilecek.

Etkinlik ücretsiz, kapasite sınırlı, buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

Alegria Korosu Konseri

Saat: 18:00 Mekan: Şehir Tiyatroları Büyük Sahne -Meydan Sahne

İstanbul Kent Konseyi tarafından organize edilen Ankara Kent Konseyi Alegria Korosu konseri, ‘Öyküleri ve Tınıları ile Polifonik Yolculuk’ temasıyla sahnelenecek.

Konser ücretsiz.