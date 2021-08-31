Muz kolilerinden 30 kilo kokain çıktı

Mersin Limanı’nda muz kolileri arasında 30 kilogram kokain bulundu.
Gümrük ekiplerince limana gelen gemiler ve taşıdıkları yükler, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle ‘risk analizi’ne tabi tutuluyor.
Ticaret Bakanlığı’nın bilgi sistemleri üzerinden yürütülen incelemede Güney Amerika’dan, İspanya aktarmalı olarak limana getirilen bir konteyner ‘riskli’ olarak değerlendirildi. Geminin limana yanaşması ve söz konusu konteynerin tahliyesi sonrasında şüpheli konteynere x-ray taraması yapıldı.
Konteynerin yasal yükü arasında ‘şüpheli yoğunluk’ saptandı. Aramada dedektör köpeklerin muz kolileri arasında bulunan siyah renkli üç sırt çantasına tepki verdiği görüldü.
Açılan sırt çantalarında toplam 30 paket bulundu. Paketlerin içindeki beyaz toz maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla yapılan analizinde kokain olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla üç kişi tutuklandı.