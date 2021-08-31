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Yaramazlara biraz batar!

Muz kolilerinden 30 kilo kokain çıktı

Mersin Limanı’nda muz kolileri arasında 30 kilogram kokain bulundu.

Fotoğraf: AA

Gümrük ekiplerince limana gelen gemiler ve taşıdıkları yükler, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle ‘risk analizi’ne tabi tutuluyor.


Ticaret Bakanlığı’nın bilgi sistemleri üzerinden yürütülen incelemede Güney Amerika’dan, İspanya aktarmalı olarak limana getirilen bir konteyner ‘riskli’ olarak değerlendirildi. Geminin limana yanaşması ve söz konusu konteynerin tahliyesi sonrasında şüpheli konteynere x-ray taraması yapıldı.

Konteynerin yasal yükü arasında ‘şüpheli yoğunluk’ saptandı. Aramada dedektör köpeklerin muz kolileri arasında bulunan siyah renkli üç sırt çantasına tepki verdiği görüldü.

Açılan sırt çantalarında toplam 30 paket bulundu. Paketlerin içindeki beyaz toz maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla yapılan analizinde kokain olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla üç kişi tutuklandı.

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Hekim, mesleği gereği bilgileri sürekli güncel, kültürlü bir insan olup, yaşadığı yerdeki toplumun sorunlarının hemen hepsinden haberdar olan ilk kişidir. Hem bireylerin hem de toplumun nabzını tutar. Hastası olsun olmasın, bireyler için aldığı riskleri, yaşadığı zorlukları ise hiç kimse bilmez, fedakârlıklarını kendisi ile mezara götürür.
Ama olur da hekimler, hele ki psikiyatristler toplumsal sorunlar hakkında konuşma haklarını kullanmaya başlarsa..!