Müttefikleri, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası göndermesine tepkili

ABD, Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı saldırısına destek olmak için misket bombası gönderecek. Ancak bu karara ABD’nin müttefiklerinden tepki var.

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Hata oranı yüksek bu bomba, patlamalara yol açan küçük bombacıklardan oluşuyor. Bombacıklar, yıllar boyunca yüzeyde durup daha sonra patlayabiliyor. Bu da sivil ölüm riski anlamına geliyor.

120 ülkenin imza attığı Oslo Sözleşmesi, misket bombalarının kullanımını, üretimini, transfer edilmesini ve stoklanmasını yasaklıyor.

Konuyla ilgili çok zor karar verdiğini belirten ABD Başkanı Joe Biden, “Ukraynalıların cephanesi tükenmekte olduğu için harekete geçtik” dedi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Ukrayna, çatışma sonrasında sivil kayıpları önlemek için mayın temizleme çalışmalarına büyük önem vereceğini söyledi. Ayrıca Ukrayna bu bombaları yabancı bir ülkede kullanmayacak. Kendi topraklarını savunmak için kullanacaklar” dedi.

Ancak karara ABD’nin müttefiklerinin itirazı var. Britanya, Kanada, Yeni Zelanda ve İspanya’dan, bu silahların kullanımına karşı olduklarını bildiren açıklamalar geldi.

Karara insan hakları gruplarından da tepki var.