Mutfak masasında yasadışı cerrahi hadım!

Almanya’da, yasadışı cerrahi hadım uyguladığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişi hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: www.textilwirtschaft.de

İsmi açıklanmayan 66 yaşındaki elektrik teknisyeni Münih kentindeki mahkeme görülen davada müdahaleleri, uygulanan kişilerin isteği doğrultusunda yaptığını söyledi. Borçlarını ödemek için daha önce ‘sadomazoşist internet siteleri’nde ‘seks hizmeti’ verdiğini anlatan sanık, daha sonra Mark Scwaben’daki evinde, mutfak masasının üstünde hadım ameliyatları yapmaya başladığını anlattı.

İşlemi uyguladığı kişilere ‘eğitimli bir tıp profesyoneli’ olduğunu söyleyen elektrik teknisyeni, Temmuz 2018-Mart 2020 arasında sekiz erkeği hadım ettiği bilgisini de paylaştı.

Savcı, bu kişilerden birinin işlemden birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini, cansız bedeninin ölümünden üç hafta sonra polis trafından bir kutu içinde sokakta bulunduğunu söyledi. Sanığın, bu kişinin ölümünden sorumlu olmasının yanı sıra müdahale ettiği diğer kişilerde de ömür boyu etkileri sürecek hasar meydana geldiğini anlattı.

Savcı, ayrıca, elektrik teknisyeninin ‘cinayet’ ve ‘tehlikeli boyutta fiziki zarar verme’ suçlarından ceza almasını talep ederken sanık hayatını kaybeden kişinin ölümünde sorumluluğu olmadığını öne sürdü.