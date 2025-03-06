Müteahhitler, oda kurulmasını istedi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) sektörün sorunlarıyla tek elden ilgilenebilecek bir ‘müteahhitler odası’ kurulmasını istedi.
İMKON, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla 18 Şubat’taki Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı’nın sonuç bildirisini açıkladı.
Bildiride sektörün problem ve taleplerinin tek merkezden takip edilmesi gerektiği gerekçesiyle TOBB’a bağlı veya bağımsız bir ‘müteahhitler odası’ kurulması istendi.
Kurulması istenen odanın sektöre olası katkıları şöyle sıralandı:
- Mesleğin gelişmesini, sektörün disiplinini sağlamak
- AR-GE faaliyetlerinde bulunmak
- Haksız rekabeti önlemek
- Sağlıklı bir sektör envanteri oluşturulmasını mümkün kılmak
- Kaçak yapılaşmanın ve standart dışı uygulamanın önüne geçmek
- Kentsel dönüşümü teşvik etmek
- Yapılarda kalite, standart ve teknik gelişmeler sağlanmasına destek olmak
- Ekosistemin korunmasına yönelik yeşil sertifikalı yapıların yapılmasını teşvik etmek
- Çatı örgütü olarak üyelerinin haklarını en üst düzeyde korumak
- Türk müteahhitlik sektörüne yurtdışı işlerinde destek olmak
- İnşaat müteahhitlerini sınıflandırarak faaliyet alanlarına göre sicillerini tutmak, kayıtlarını yapmak ve silmek
- Devlet tarafından inşaat sektörüyle ilgili konularda muhatap olunabilecek tek ve güçlü bir kurum teşekkül etmek
- Sektörün sahadaki sorunlarını daha profesyonelce raporlayarak ilgili bakanlıklara iletmek