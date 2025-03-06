Müteahhitler, oda kurulmasını istedi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) sektörün sorunlarıyla tek elden ilgilenebilecek bir ‘müteahhitler odası’ kurulmasını istedi.

Fotoğraf: İMKON

İMKON, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla 18 Şubat’taki Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı’nın sonuç bildirisini açıkladı.

Bildiride sektörün problem ve taleplerinin tek merkezden takip edilmesi gerektiği gerekçesiyle TOBB’a bağlı veya bağımsız bir ‘müteahhitler odası’ kurulması istendi.

Kurulması istenen odanın sektöre olası katkıları şöyle sıralandı: