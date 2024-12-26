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Yaramazlara biraz batar!

Müteahhit yeterlilik kriterlerine düzenleme

Müteahhit yeterlilik kriterlerine, ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliği’nde düzenlemeler yapıldı.

Fotoğraf: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.


Söz konusu yönetmeliğe göre, müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları yüzde 50 oranında artırılacak.

Böylece müteahhitlerin ekonomik gücüne göre tamamlayabilecekleri düzeyde işleri almaları disipline bağlanmış olacak.

Yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde yüzde 15 civarında azaltmaya gidilecek ve iş alabilme kriterlerinde ‘tecrübeye göre iş’ anlayışı yerleştirilmeye çalışılacak.

Düzenlemeyle ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek yeşil dönüşüm teşvik edilecek.

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