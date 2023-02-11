Remzi Özdemir: Bu kadar müteahhit neden var?

Yıllarca bu işin kaymağını yiyen kimler hangi sektörse onlar ödemeli bu faturayı.

Öncelikle inşaat sektörü.

Türkiye’yi 20 yıldır beton yığınına çeviren inşaat sektörü. Bu sektör öyle büyük paralar kazandılar ki, gösteriş için yatlarına benzin döküp yaktılar.

Lüks içinde yaşam sürüyorlar.

Sanayicinin girmediği zenginler listesine girdiler.

İşte o sektör şu an binlerce kişinin ölümüne neden olan o enkazı kaldırmak zorunda.

Çünkü o enkazı yaratan kendileri. Depreme dayanıklı ilanı ile milyonlara satılan ancak daha ilk yılda çöken o binaları bu sektör kaldırmalı.

Avrupa’da en fazla müteahhit Türkiye’de bulunuyor.

Bu kadar müteahhit neden var bu ülkede?

O halde bu enkazı kaldırmak zorundalar.

Remzi Özdemir’in yazısı