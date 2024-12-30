618 yıla kadar hapsi istenen müteahhit önce tahliye edildi, şimdi aranıyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sulayıcı Apartmanı’nın 618 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan müteahhidi Mahmut Sulayıcı, davanın dördüncü duruşmasında tahliye edildi. İtiraz üzerine hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Sulayıcı bulunamıyor.

Fotoğraf: Maraş Güne Bakış

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan apartman 6 Şubat 2023’teki depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 24 kişi öldü, 12 kişiyse yaralandı.

Kahramanmaraş başsavcılığınca hazırlanan iddianamede binayı yaptıran ve aynı zamanda zemin kattaki traktör galerisinin sahibi Mahmut Sulayıcı hakkında ‘olası kastla kasten öldürme’ ve ‘olası kastla kasten yaralama’ suçlarından 618 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anka‘nın aktardığına göre davanın 11 Aralık’ta görülen dördüncü duruşmasında, sanık Sulayıcı tahliye edildi. Duruşmada savcı sanığın tutukluluk halinin devamını istedi ancak mahkeme heyeti, Sulayıcı’nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Savcı ve müşteki avukatlarından Kazım Can, karara itiraz etti. Bu itiraz üzerine Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık’ta sanık Mahmut Sulayıcı’nın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme 24 Aralık’ta Sulayıcı hakkında yakalama kararı çıkardı. Müteahhit aranıyor.