Müteahhit firma 2 bin 500 yıllık anıta adını kazımış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Sultanahmet Meydanı’ndaki Burmalı Sütun’a müteahhit firmanın adını kazıyarak zarar vermesine tepki gösterdi.

Twitter’da fotoğraf paylaşan Polat, 2 bin 501 yıllık Yılanlı Sütun olarak da bilinen Burmalı Sütun’a dönemin İBB müteahhidi tarafından restorasyon sırasında ‘Sur AŞ 2007’ yazıldığını belirtti. İBB Miras, geçen günlerde sütun için restorasyon çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

Polat tepkisini şu sözlerle dile getirdi: ”Ne desem boş. 2501 yıl önce 31 Sparta şehir devleti düşmanı Perslilerin kılıç ve kalkanlarını eritip üstüne de isimleri kazıtarak Burmalı Sütun’u yaptılar. 2007 yılında dönemin İBB müteahhidi de herhalde buna imrenip anıta kendi adını kazımış ‘Sur AŞ 2007’.”

Ne desem boş 😡



2501 yıl önce 31 Sparta şehir devleti düşmanı Perslilerin kılıç ve kalkanlarını eritip üstüne de isimleri kazıtarak Burmalı Sütun’u yaptılar.



2007 yılında dönemin İBB müteahhidi de herhalde buna imrenip anıta kendi adını kazımış “Sur AŞ 2007” pic.twitter.com/3LTzoq4tBK — Mahir Polat (@mhrpolat) June 9, 2022

Fotoğraf: İstanbul Ticaret Odası

Yılanlı Sütun, milattan önce 478’de Pers İmparatorluğu’yla Batı Anadolu ve Ege Denizi çevresinde bulunan kent devletleri arasında uzun yıllar süren savaşın sonunda, Yunanlılar tarafından her zaman özgürlüğü hatırlatması amacıyla Apollon’a sunulmak üzere inşa edildi.

Birbirine dolanmış üç yılan gövdesi biçimli sütunun üzerinde, savaşa katılan 31 Yunan kent devletinin isimleri yazılıydı. Yılanlı Sütun’un, Konstantin döneminde, Yunanistan’ın antik kenti Delfi’deki kaidesinden sökülerek İstanbul’a getirilip Hipodrom Meydanı’na dikildiği sanılıyor.

Fotoğraf: İstanbul Ticaret Odası

3 yılan başı zaman içerisinde ortadan kaybolmuş. Üç yılan kafasından birinin üst çenesi İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Çağlar Boyu İstanbul Salonu’nda sergileniyor. Diğer iki başın akıbeti bilinmiyor.