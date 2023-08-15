Mustafa Yalçıner: Seçimi kazansalar aynısını yapacaklardı

Seçimden bu yana nelerle yatıp kalktık? Onlarca partinin, daha da çok sayıda TV kanalı ve gazetenin halka dayattığı gündemler neler oldu?

Bir Erdoğan’la burjuva muhalefetin çekişmeleri… Bir de burjuva muhalefetin iç çekişmeleri.

Enflasyonla zamlar da tartışıldı. Tartışılmayacak gibi değildi. Enflasyon emeğiyle geçinenleri eziyor, iğneden ipliğe zamlar durmaksızın devam eden zam yağmuru gündem olmasına oldu. Karşısında seyyanen zamla en düşük memur maaşının 22 bin TL olması, ama emekli maaşlarına yansımaması da gündem oldu. Ama nasıl?

Erdoğan’la burjuva muhalefet arasındaki çekişme bağlamında konu oldular hep. Hatta CHP ve diğerleri faiz artırımı ve rakamları doğru vermelerinden yola çıkarak, zamcı M. Şimşek ve MB Başkanı Gaye Yılmaz’ı savundu bile.

Burjuva muhalefetin işçilerle, emekçi halkın çilesini çektikleri enflasyonla zamları dert edindiği yok. Seçimi kazansalar aynısını yapacaklardı. Dertleri, enflasyon ve zamlar dolayısıyla Erdoğan’ı güçsüzleştirip yerini alma. Bu nedenle işlerine yaramasa dönüp bakmayacaklar bile! M. Şimşek’e yumuşamalarından belli.

Mustafa Yalçıner’in yazısı