Mustafa Yalçıner: AKP’den aşağı kalmayacaklarsa hala ortalıkta ‘kurtarıcı’ pozlarında nasıl dolaşırlar

Akaryakıt fiyatlarının zamlanması belediyeyi zorlar. Ama belediye ve başkanının ilk aklına gelecek şey, otobüs/metro biletlerine zam yaparak İstanbul halkına bir tokat da kendilerinin atması mıdır? İlk seçimi kazanıp ekonomiyi birkaç ayda düzelteceğini vadeden CHP ve “Her şeyi güzelleştireceğini” söyleyerek başkan olan İmamoğlu, AKP zamlarının uygulayıcıları olacaklarsa, şimdiden iddialarını bir kenara koysunlar! CHP ve İmamoğlu, değiştirmeye çalışmayıp, halkı canından bezdiren AKP politikalarının aktarıcı kayışı rolü oynayacaklarsa, halk kendilerine neden inansın? Zam yapıcılıkta AKP’den aşağı kalmayacaklarsa, hâlâ ortalıkta “kurtarıcı” pozlarında nasıl dolaşırlar? AKP zam yapacak ve CHP’yle Belediye Başkanı İmamoğlu hiç sektirmeden bu zamları halka yansıtarak hayatı iyice çekilmez kılacaklarsa, bu türden bir “muhalefete” ihtiyaç var mıdır?

Mustafa Yalçıner’in yazısı