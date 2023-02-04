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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Bir mimik üzerinden siyaset kurulup yıkılabiliyor

Altılı Masa, nam-ı diğer Millet İttifakı sakin ve telaşsız temposuyla taraftarlarını biraz kızdırıyor kızdırmasına ama daha büyük kızgınlık iktidar kanadında var. Bir yandan ilgisiz görünmeye çalışan, öte yandan ise merakını gizleyemeyen bir kızgınlık… İktidara yakın gazete ve televizyonlar ile malum sosyal medya organizasyonlarında öyle akıl almaz ayrıntılar; akledilmesi hayret uyandıran öyle imkansız oyun teorileri var ki inanılmaz. Altı parti liderlerinden herhangi birinin sıradan bir cümlesi bile saatlerce program konusu olabiliyor. Ya da bir jest, mimik üzerinden siyaset kurulup yıkılabiliyor. Kim bilir, aday belirlenene kadar kaç defa daha aynı işlem yapılacak ve kim bilir aday belli olduktan sonra hangi senaryolar konuşulacak?

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı


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