Mustafa Karaalioğlu: 14 Mayıs’ın Erdoğan’ın en başarılı seçimi olduğunu söylemek abartı olmaz

Önümüzdeki iki haftaya avantajlı giriyor ve eğer bariz bir hata yapmazsa avantajını da onuna kadar koruyacak gibi görünüyor.

İkinci tura kalmasına rağmen, beş yıllık performansına rağmen aldığı oya bakılacak olursa; 14 Mayıs’ın Erdoğan’ın en başarılı seçimi olduğunu söylemek abartı olmaz.

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başarısız bir kampanya yaptığı söylenemez ve Erdoğan’a karşı bugüne kadar en yüksek oyu alan aday olması da bunu gösteriyor. Seçimin ikinci tura kalacağı baz senaryosunu başardı ancak onun için başarı ölçüsü ilk turu önde bitirmekti. Bunu sağlayamadı. Kılıçdaroğlu için hem başarı çıtası hem de ikinci tur için avantaj sağlamak, seçimi bir iki puan önde bitirmekti. Şimdi bir yandan Sinan Oğan’ın seçmenini kazanmak bir yandan da ilave katılımı teşvik ederek ipi göğüslemeyi deneyecek. Meclis’teki sandayle tablosu Erdoğan için artı, Kılıçdaroğlu için eksi faktör olacak, bunu da ekleyelim. Bir not da Oğan için. Başarılı sayılmalıdır. Aldığı oylarla ikinci tur için kilit isim olması da bunu gösteriyor. MHP’nin beklentilerin aksine aldığı yüzde 10’u aşması da başarıdır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı