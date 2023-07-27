Mustafa Kanarya: Fenerbahçe’nin orta alanda iki yönü de oynayabilen kaliteli ayaklara ihtiyacı var

Sağ kanatta Osayi ve Kent ikilisi takıma dinamizm getirmiş. Fenerbahçe’nin Cengiz Ünder transferini bitirdiği konuşuluyor ama Kent forma için savaşacağının net sinyallerini verdi.

Sol kanat ise Fenerbahçe’nin bu sezon beyni olacak. Ferdi ve Tadic erken uyum sağlamış. Takımın tüm hücum organizasyonlarında bu ikili var. Szymanski ile ilgili konuşmak için erken. Rakip, hücuma çıkamadığı için Djiku’yu değerlendirmemiz mümkün değil.

Fenerbahçe’nin orta alanda oyunun iki yönünü de iyi oynayabilen kaliteli ayaklara ihtiyacı var. Bu takviyeler yapılırsa bu takım seviye atlar.

Mustafa Kanarya’nın yazısı