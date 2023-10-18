Mustafa Balbay: Tezkeredeki maddenin ucu açık

İktidarın terörle mücadele kapsamında getirdiği son tezkerede yer alan “Türkiye topraklarında yabancı asker bulundurma” akla 1 Mart 2003 tezkeresini getiriyor.

Gündemdeki tezkerenin temeli terörle mücadele. İki ayağı var:

1- Güvenlik güçlerimizin sınır ötesinde operasyon yapması.

2- Yabancı askerlerin Türkiye topraklarında bulundurulması.

Birinci maddeye sağduyulu kimsenin itirazı olmaz, olamaz.

İkinci maddenin ucu açık. Her şeyden önce Türkiye topraklarına yabancı bir ülke askerinin gelmesi ulusal güvenlik ve egemenlik meselesidir. Eğer böyle bir “mecburiyet” doğmuşsa, Türkiye büyük bir aczin içinde kalmış, terörle mücadele için yabancı bir gücün topraklarına girmesini kabul etmiş demektir.

Mustafa Balbay’ın yazısı