Mustafa Balbay: Seferberlik için sert kürsü sözleri yetmez

Kemal Bey bir ateşten gömlek giydi. CHP’de seçime iki türlü hazırlık vardır: seçim günü zafere ulaşmak için ve seçimden sonra olası başarısızlığın hesabını sorup parti içi iktidara ulaşmak için. Şu an CHP’de ülkenin karşı karşıya kaldığı durumun getirdiği kaygıyla okların tümü dışa dönük. CHP’li kimliği ile dışa dönük konuşanlar da Kemal Bey’in siyasetiyle paralellik taşımayan sözler edebiliyor. Bunlar dahil herkesin Kılıçdaroğlu’nun yanında olduğunu ilan ettiği bir çizgi çizildi.

Herkesin Kemal Bey’in yanında olduğunu ilan etmesi zafer için yeterli değil. Bütün kesimler sahada kazanmak için seferber olmalı. Bu seferberlik için sert kürsü sözleri yetmez. Yürekten katılım sağlanmalı. Örgüt kendisini önemli hissetmeli. Kemal Bey’in ayrıca kurduğu bağlar, “paralel örgüt” havası vermemeli.

Mustafa Balbay’ın yazısı