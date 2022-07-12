Mustafa Balbay: “Sedat Peker davası, AKP davası olur!”

Son açıklamalardan anlıyoruz ki “temiz toplum” kampanyaları da kirlenmiş! Bunu da Sedat Peker külliyatından öğreniyoruz! Önceden bilinen kimi sırlar da Peker’in açıklamasıyla bilgiye, belgeye dönüşüyor.

Genel bir bakışla Peker’in açıklamalarına dayanarak en az 200 konuda dava açılabilirdi. Bunun yerine Peker hakkında dava açtılar. 16 Ekim 2021’de açılan 92 sanıklı davada nasıl bir gelişme olmuş diye tarama yaptık. 29 Aralık’ta ilk duruşma görülmüş, 6 Ocak 2022’de Peker hakkında yakalama kararı verilmiş… O kadar. Başka gelişme görünmüyor. Anlaşılan hakkında dava açıp yargılayabilecekleri “suç” bulamadılar. Buldularsa da bunun bir ucunun istemedikleri kişilere değdiğini fark ettiler. Sedat Peker soruşturulabilecek onlarca olay hakkında bilgi- belge veriyor, yargı kör, sağır… Sedat Peker hakkında dava açıyorlar ama bir arpa boyu yol alamıyorlar!

Sedat Peker hakkında dava açıldığında, 19 Ekim 2021’de bu köşenin başlığı şuydu: “Sedat Peker davası AKP davası olur!” Zira bu davaya katılacak her dosyanın bir ucu iktidara değer! Bugün gelinen noktada Peker’in bilgi verdiği olayların üzerine gidilmezse süreç, Türkiye’nin yargılandığı davaya dönebilir!

Mustafa Balbay’ın yazısı