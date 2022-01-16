Mustafa Balbay: İnsan sormadan edemiyor; bu vatan kimin?

20 yaşındaki, cemaat evinde kalan bir tıp fakültesi öğrencisi, geleceğini kaybettiğini düşünüp intihar ediyorsa… Ülkeyi yönetenler, “Böyle şeyler olur” diye geçiştirip gerçeği örtmeye kalkıyorsa… Bu konuda en hassas olması gereken siyasiler, “İleride bu sorunları hemen çözeceğiz” deyip oy kaygısına giriyorsa…

Devletin tepesindeki, “rehin tutulan” ile “pazarlık yapılanı” kendi kantarına koyup “Edirne’deki İmralı’ya hesap verecek” diyebiliyorsa… Aynı günlerde “açılım sürecinde” çekilmesine ortam hazırladıkları fotoğrafı servis edip bunun üzerinden muhalefete gol atma hevesine giriliyorsa… (…)

Ülkenin tüm varlıkları satılıp sıra arazilere gelmişse…

İnsan sormadan edemiyor:

Bu vatan kimin?

Mustafa Balbay’ın yazısı