Mustafa Balbay: Erdoğan, Soylu’yu kenara çekmek için Bahçeli’den yardım istedi

İçişleri ve güvenlik alanında ise Süleyman Soylu dönemi bitti görünüyor. Soylu’nun çok şey bildiği biliniyor! Ankara’da konuşulan şu:

Soylu milletvekili seçilmiş olmasına rağmen istifa edip bakanlıkta kalmanın yollarını aradı. Son ana dek zorladı. Erdoğan, Soylu’yu kenara çekme konusunda Bahçeli’den de yardım istedi. Son görüşmenin konularından biri buydu!

Soylu’ya göre, seçimlerin kazanılması sürecinde en büyük pay Hakan Fidan’ın. Bu bağlamda karşılığını da aldı!

Fidan öteden beri siyasete girmek istiyordu. 2015’te Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde niyetlenmiş, Erdoğan, “bilgim dışında” deyip taş koymuştu!

Soylu gibi “çok şey bilen” Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı’na geçmesinin ardından MİT’in başına gelmesi planlanan İbrahim Kalın’la işbirliği zor olmayacaktır.

Ali Yerlikaya’nın nasıl bir içişleri bakanlığı yapacağını şu aşamada kestirmek zor değil ama en azından, “hukuk ve insan hakları” diyen bir kişi o koltuğa oturdu. Yeri gelmişken yeniden altını çizelim, atanan her bakan, Saray’ın söylediklerini yaparken sadece ton farkı ortaya koyabilir.

Mustafa Balbay’ın yazısı