Mustafa Balbay: Çürük tahta çivi tutmaz

Siyasi iklimin kar, tipi, ayaz, bütün meteorolojik olayları bastırdığı bir haftayı geride bıraktık.

İktidarın Ekrem İmamoğlu ile mücadelesinin devamında haftayı, Saray içi denge değişiklikleriyle tamamladık.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ’ın getirilmesi çok şaşırtıcı değil. Saray hükümeti içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gül arasında çekişme olduğu kamuoyuna da yansıyordu. (…)

Saray hükümetinde başka değişiklikler de olabilir. Anadolu’da bir deyim vardır:

Çürük tahta çivi tutmaz!

İşte TÜİK Başkanı da bir yılda üçüncü kez değişti.

Bize yeni bir ufuk gerek.

Mustafa Balbay’ın yazısı