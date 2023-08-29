Mustafa Balbay: Bunun adı IMF programıdır!

Merkez Bankası’nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarıyla uyumlu olarak attığı dev faiz adımının özeti şudur:

Önümüzdeki dönem daha yoğun şekilde IMF politikaları uygulanacak.

Bu durum Türkiye’nin yabancısı olduğu bir tablo değil. Ancak AKP, “IMF’ye teslim olmadık. Artık IMF kapıdan içeri giremez” söylemini vitrine koymaya devam etmek istediği için adı konmamış bir ekonomik darboğazdan çıkış programı uygulanmaya çalışılıyor.

Bunun adı IMF programıdır!

Bu program özünde AKP’nin daha iktidara geldiği gün uygulamaya başladığı, çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) dayattığı yol haritasıdır!

Mustafa Balbay’ın yazısı