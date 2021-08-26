Mustafa Balbay: ‘Bana dokunmayın, ne isterseniz yaparım’ demek için mi?

İktidar çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bugün iktidarını korumak uğruna, önümüzdeki nesilleri ve Türkiye’nin iç barışını hiçe sayıyor.

Göçlerle, tarih boyunca devletler kurulmuş devletler yıkılmıştır. Tarihteki pek çok imparatorluk iskân, sürgün, tehcir, mübadele gibi bugün “nüfus mühendisliği” diye tanımlanan yöntemi kullanmış ya da buna maruz kalmıştır.

Türkiye’de iktidar, Taliban “Hiçbir yabancı güç istemiyoruz” dediği halde Kâbil’deki askeri varlığını sürdürme arayışında. Son gelen haberlere göre “Dönmek için hazırlıklı olun” talimatı gitmiş ama yine de kalma arayışı sürüyor.

Niçin?

Yukarıda özetlediğimiz planın parçası olmak için mi?

Türkiye’ye gelecek sığınmacılarla, ancak bir işgal gücünün tasarlayabileceği toplumsal başkalaşım yaratmak için mi?

Nereye varacağını hesap etmeden büyük planın taşeronu olmak için mi?

“Bana dokunmayın, ne isterseniz yaparım” demek için mi?

Yoksa hepsi mi?

Niçin?

Mustafa Balbay’ın yazısı