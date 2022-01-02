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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: 2022’ye zamlarla girdik; nasıl devam edeceği de belli

2022’ye zamlarla girdik; nasıl devam edeceği de belli. 2011’de AKP büyük bir iddia ortaya atmıştı:

2023’te dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceğiz, milli gelir 25 bin dolara çıkacak, ihracat 500 milyar dolar.


2023’e 1 var. Bu hedeflerin tümünün altında kalındı. AKP’nin resmi sitesinde hâlâ yer bulan bu hedeflerin yarısında bile değiliz. Kişi başına düşen borç, kişi başına düşen milli gelirin üzerine çıktı! 

AKP’nin 2023’e ilişkin tek hedefi kaldı:

Ne pahasına olursa olsun, seçimi kazanmak!

AKP’nin öyküsü bitmiştir… (…)

Mademki, AKP’nin 2023 hedefleri çöktü. Soru şu:

Türkiye bu çöküşün altında mı kalacak, AKP’yi silkeleyip kendi hedeflerine mi gidecek?

Mustafa Balbay’ın yazısı

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