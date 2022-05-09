Musk’tan ‘gizemli’ paylaşım: Sizi tanımak güzeldi

Sosyal medyada kullanıcılarla ‘oynamayı’ seven dünyanın en zengini Elon Musk, bu sefer de ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” dedi.

Fotoğraf: Reuters

90 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk’ın bu paylaşımıyla ilgili ne anlatmak istediği ya da neye atıf yaptığı anlaşılamadı.

Ancak geçen haftalarda Twitter’ı satın alan Musk’ın platformda yaptığı ironiler ve ‘oyunlar’ da biliniyor.

Hatta platforma 2009’da katılan Musk, paylaşımlarıyla başını belaya sokup birden fazla davayla bile karşılaşmıştı.

Musk 14 Mart’ta Twitter hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i düelloya davet etmişti: “Vladimir Putin’i teke tek dövüşe davet ediyorum. Bahis Ukrayna.”

Biden’a da çatmıştı

Elon Musk’ın servetinde en büyük paylardan biri, elektrikli araç üreticisi Tesla’ya ait.

Musk ocakta ABD Başkanı Joe Biden’ın elektrikli araç üretiminden bahsederken rakiplerini anıp Tesla’yı anmamasından rahatsız olmuştu.

27 Ocak’taki paylaşımında “Biden insan formundaki bir ıslak çorap kuklası” demişti.

Borsayla da oynuyor

Musk, Twitter’da Tesla hakkındaki paylaşımları nedeniyle yatırımcılarla birden fazla kere sorun yaşamış, şirketin değer kaybetmesine yol açmıştı.

Kasımda bir Twitter anketiyle şirketteki hisselerini satıp satmamayı halka sorup yüzde 58 oranında ‘satma’ yanıtı alınca Tesla hisseleri yüzde 5’e yakın değer kaybetmişti.

Mayıs 2020’de de Tesla hisselerinin değerinin çok yüksek olduğunu yazmış, borsadaki büyük çalkantı sonrası şirket 14 milyar dolar değer kaybetmişti.

Son şakası

Musk’ın tartışma yaratan son paylaşımı, Twiter’ı satın aldıktan sonra geldi.

28 Nisan’daki tweetinde bir espri yaparak, bir sonraki hedefinin Coca-Cola’yı alıp içine kokain eklemek olduğunu yazmıştı.