MÜSİAD, TÜSİAD'ı 'toplumsal huzuru zedelemekle' suçladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), TÜSİAD Genel Kurulu’ndaki açıklamaları ‘toplumsal huzuru zedeleyici’ buldu.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras 13 Şubat’taki genel kuruldaki son dönemdeki tutuklamalar, kayyım atamaları ve sorumluluk alınmayan felaketlerin toplumda ‘güveni sarstığını’ söylemişti.

Ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’sa ekonomide ‘her şeyin yolunda olmadığını’ söyleyerek, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) verilen yetkiyi eleştirmişti. Hukuk üstünlüğüne dikkat çeken Orhan ayrıca “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” demişti.

Hükümetten art arda tepki gelirken, İstanbul başsavcılığı Aras hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

‘Siyasi bildiri dili’

Konuya dair son açıklama MÜSİAD’dan geldi. Yazılı açıklamada TÜSİAD, şöyle hedef alındı:

“Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir.

Bulunduğumuz dönemde iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler geliştirerek, ülkenin kalkınma yolculuğuna somut katkı sunması beklenmektedir.

Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır. MÜSİAD olarak, bizler her zaman çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Türkiye’nin ekonomik geleceği için reformların hayata geçirilmesini destekliyor, iş yapma ortamının iyileştirilmesi için çalışmalarımıza var gücümüzle katkı sunmaya devam ediyoruz.”