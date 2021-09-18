Musa Anter Gazetecilik Ödülleri: Diken muhabiri Canan Coşkun’a Türkçe haber ödülü

Yeni Yaşam gazetesinin beş ayrı dalda verdiği Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Türkçe haber dalındaki ödüle Birol Yıldırım’ın Esenyurt Karakolu’nda öldürülmesiyle ilgili yaptığı bir dizi haberle Canan Coşkun layık görüldü. Ödüller 20 Eylül’de Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek.

Türkçe haber dalı

Yeni Yaşam’ın aktardığına göre Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri için en yoğun başvuru bu yıl ‘Türkçe haber’ dalında oldu. Candan Yıldız, Faruk Eren, Fatih Polat, Tuğrul Eryılmaz, İbrahim Varlı ve Hüseyin Aykol’un jüri üyesi olduğu Türkçe haber dalında birincilik ödülü Canan Coşkun’a verildi.

İki kişiye jüri özel ödülü

Bu yıl jüri özel ödülü iki kişiye verildi. Kazananlar ‘Mültecileri nehre attıran komutan ‘Güle güle’ diyerek el salladı’ haberiyle Mezopotamya Haber Ajansı’ndan (MA) Diren Yurtsever ve Kanal İstanbul ile ilgili ‘Yıkım projesinin ‘özel’ bilirkişileri’ başlıklı haberle Birgün gazetesi editörü Gökay Başcan oldu.

Kürtçe haber dalı

Mehmet Alî Ertaş, Suna Tunç, Beritan Zagros, Ramazan Ölçen, Ömer Tur’un yer aldığı Kürtçe haber dalı jürisi, Mezopotamya Ajansı’ndan Kadrî Esen’in ‘Ji rûpelên dîrokê 2 stran û helbesteke derbarê kurdan de’ başlıklı haberini Kürtçe haber dalında birinciliğe layık gördü.

Kadın haberciliği ödülleri

Ceren Sözeri, Gülşen Koçuk, Bircan Değirmenci, Elif Akgül ve Nevin Cerav’ın yer aldığı Gurbetelli Ersöz Kadın Haberciliği jürisi, birincilik ödülünü Jinnews’ten Öznur Değer’in kadınların kürtaj hakkının fiili olarak yasaklanmasını araştırdığı ‘Ankara’da 35 sağlık kurumundan yalnızca 7’si kürtaj yapıyor’ başlıklı haberine verdi. Bu daldaki jüri özel ödülü iki gazeteciye verildi. Kadın katliamlarının ‘intihar süsü’ verilerek örtbas edilmesiyle ilgili haberleriyle NUJİNHA’dan Medine Mamedoğlu ve Jinnews’ten Derya Ren ödüle layık görüldü.

Onur ödülü Şenyaşar ailesine

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nde Onur Ödülü de verildi. Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar’ı kaybeden Emine Şenyaşar, adalet mücadelesiyle Onur Ödülü’nü aldı. Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar, Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti başlatmıştı.

Fotoğraf ödülü verilmedi

Ramazan Öztürk, Özcan Yaman, Ali Dağlı, Refik Tekin ve Çetin Altun’un yer aldığı fotoğraf jürisi bu yıl ödüle layık eser olmadığına karar verdi.

Karikatür dalı

İmam Cici, Sefer Selvi, Ender Özkahraman ve Aslı Alpar’ın yer aldığı karikatür jürisi, birincilik ödülünü iki eser arasında paylaştırdı. Musa Keklik ve Fahriye Çıtaklı birincilik ödülüne layık görüldü. Karikatür jüri özel ödülüne ise Sait Munzur’a verildi.

Musa Keklik

Fahriye Çıtaklı