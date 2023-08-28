Murat Muratoğlu: Yüzde 35 neye merhem olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı küresel banka ve finans kuruluşlarıyla 8 Ağustos’ta bir araya getiren ABD’li Yatırım Bankası JP Morgan, faiz artışından hemen sonra politika faizinin her ay 250 baz puan artırılarak yıl sonunda yüzde 35’e yükselmesini öngördüğünü açıkladı.

Bize açıklayacak halleri yok ya… Elin Amerikalısına açıklıyorlar maşallah… Muhtemelen söz konusu toplantıda Bakan ve MB Başkanı, JP Morgan ve küresel sermayeye, Türkiye’ye kaynak aktarmaları için faizi daha da artırma sözü verdiler. İyi de Merkez Bankası’nın açıkladığı Enflasyon Raporunda yüzde 22’den 58’e çıkarılan yıl sonu enflasyon hedefinin üst sınırı yüzde 62 idi… Yüzde 35 neye merhem olacak? Bunun anlamı sen istediğin kadar mevduat faizi ver, ben o işe karışmayacağım demekse yardımcı olur bir nebze…

Murat Muratoğlu’nun yazısı