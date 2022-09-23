Murat Muratoğlu: Yanlış kararların bedelini ülkeyi yönetenler ödemiyor

Merkez Bankası Başkanı’na “Diğer Merkez Bankaları faiz artırıyor” dediklerinde verdiği tarihi yanıt şu şekildeydi: “Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek!” Tam bir yıl önce yine eylül ayı toplantısında Merkez Bankası politika faizlerini indirmeye başladı. Yüzde 19 olan faiz yüzde 12’ye kadar geri çekildi.

Aynı süreç içerisinde İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon 4 katına, gerçek enflasyon 10 katına çıktı. Cari açık ikiye katladı. Dolar kuru 2.5 kat yükseldi. Sizce zaman bize ne dedi? Yanlış kararların bedelini ülkeyi yönetenler ödemiyor ki! Biz ödüyoruz. Fakirleşiyoruz. Hayat kalitemizi düşürüyor, sefilleşiyoruz. Daha iki gün önce New York’ta “ben ekonomistim” diyen ülkeyi yöneten, keşke o topraklarda ekonominin nasıl yönetildiği ile ilgili de bir gözlem yapsaydı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı