Murat Muratoğlu: Yaklaşık bir yıl geçmesine karşılık, bir milyon parsel arsanın akıbeti meçhul

Tarih 13 Eylül 2022… Erdoğan ve zamanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çıktı, “Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi” dedikleri “İlk Evim, İlk İşyerim” kampanyasını büyük bir törenle açıkladı. Tam bir yıl bir ay önce… Geçen yılın ekim sonuna kadar alınan başvurulara 8 milyon kişinin 500’er TL başvuru bedeli ödeyerek kaydolduğu açıklandı.

Kuraların çekimi bu yılın mart ayı sonunda tamamlanacaktı. Jet Fadıl olsa anlarım ama koskoca devlet… Güveneceksin tabii… Dediyse yapacaktır, değil mi? Yaklaşık bir yıl geçmesine karşılık, 1 milyon parsel arsanın akıbeti meçhul… Ne yapacaksın? Devleti devlete mi şikayet edeceksin? Nerede olduğu bile belli değil… Aralık ayına yetişir mi dersin?

O dönemde daha 2019’da çekilen kuralarda çıkanlara Tuzla’daki TOKİ evlerinin teslim edilmediği ortada iken, geçen yıl başlatılan kampanyada 4 yılda 500 bin konut inşa edileceği vaat ediliyordu. İlan edilen kampanyanın sırf seçim uğruna ne kadar plansız-programsız ve yalan dolan hazırlanıp ortalığa sürüldüğü apaçık ortada… Devlete bile nasıl güveneceksin ki bu saatten sonra?

Murat Muratoğlu’nun yazısı