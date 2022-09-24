Murat Muratoğlu: Türkiye’ye gelecek yabancılara bu hikayeyi anlatsa bile yeter

Geçen yıl aralık ayından bu yana uygulanan ve TL cinsi tasarrufların döviz karşısındaki değer kaybının karşılanmasını öngören Kur Korumalı Mevduat sistemine ilişkin çerçeve bir Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Karara göre 31 Aralık 2022’ye kadar açılan hesaplar bu destekten yararlanabilecekti. Şu ana kadar yaklaşık 80 milyar dolar hesapta birikti. Süreyi devamlı olarak uzatmak kaçınılmaz. Bu saatten sonra mümkün değil sona erdirmeleri. Bırak Merkez Bankası rezervlerini, tüm bankalardan bile çıkmaz o kadar para… Zira bankaların döviz ile kredi vermeleri sınırlandırıldığından parayı Merkez Bankası’na geçiyorlar. Merkez Bankası onları satıp düşük tutmaya çalışıyor kurları… Sonuçta kasa 52 milyar dolar eksi… Dolar fiyatı 14.80 lirayken Nebati, “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” demişti… İşte Türkiye’ye gelecek yabancılara bu hikayeyi anlatsa bile yeter… Tahmin edin bakalım nereleriyle gülerler?
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