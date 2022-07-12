Murat Muratoğlu: Türkiye’nin ödemeler dengesinde ilginç bir kalem var

Enteresan… Türkiye’de son yıllarda ödemeler dengesinde çok ilginç bir kalem var, net hata ve noksan… Aslında ülke ekonomisinin bir anlamda kurtarıcısı…

Ödemeler dengesi, toplamı sıfıra eşit bir dengedir. Bu kalem, hesaplar arasında herhangi bir şekilde açıklanamayan farkları ya da hataları gösteriyor. Bilgisayar çağında hesapların tutmaması ve bu meblağın çok büyük olması eksantrik gelişmelere delil teşkil ediyor.

Geçen yılın ilk dört ayında 3.6 milyar dolar olan bu fark, bu yılın aynı döneminde 11.8 milyar dolara yükseldi. Bu para sisteme direkt girse fark edilirdi.

“Bu döviz kim tarafından nasıl getirildi” sorusuna Merkez Bankası “şu da olabilir, bu da olabilir” türü açıklamalar yapıp duruyor. Ne diyebilir ki? Asıl kaynağın neresi olduğunu o da bilmiyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı