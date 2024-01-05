Murat Muratoğlu: TRT Araplara satılsın

TRT’nin geliri 2022 mali raporuna göre 9 milyar 832 milyon 777 bin TL’ye ulaşırken, bu gelirin yüzde 82’si yani 8 milyar 150 milyon lirası vatandaşın cebinden emildi.

Sadece 1.8 milyar liralık kısmı reklam geliri… Özel televizyon olsa çoktan iflas bayrağını çekmişti.

Esasında bu ülkede yaşayıp iki gözü ve kulağı olan herkese ekstra vergi konulmalı ki, tam olsun! Sonuçta görsel ve işitsel iletişim kuruluyor. TRT bundan da payını alsın.

Kulağımız demişken arkası kaldı, orası da unutulmasın!

Yanlış anlamayın TRT payı alınmasın, bandroller aldırılsın demiyorum. Vatana millete iyilik yapılsın, TRT ya komple kapatılsın ya da satılsın. Para boşa akmasın.

Kara delik gibi… Baktılar olmayacak, TRT için bir yasa çıkarttılar, içine ne varsa kattılar. Yasaya göre akıllı telefonlar ve ekran kartı olan tüm bilgisayarları satın alırken TRT’ye bandrol payı ödeniyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı