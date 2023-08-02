Murat Muratoğlu: Sistemsel canavarı dizginleyemiyoruz

Bu döviz borcu işi çok fena… Borç Türk Lirası olsa zor durumda kalınca en kötü matbaayı çalıştırır, para basar öder… Döviz basamayacağına göre para bulmak için kapı kapı ülke dolaşıp dilenciye döner… Bunu ekonomiyi yönetenler bilmiyor muydu? “Liralılaşma” diye tutturduklarına göre biliyor fakat kapasiteleri yetmiyordu. Hatta alınan yanlış kararlar dolarizasyonu körüklüyordu. Ne değişti? Geçen hafta ABD Doları cinsinden yapılan tahvil ihalesinde de 4 milyar dolar borçlanma gerçekleştirildi. Bugünün kuruyla yaklaşık 108 milyar lira… Aynı şekilde Hazine toplam 49 milyar Türk Lirası yeni borçlanmaya gidildi. Yani? Neredeyse üçte iki döviz borçlanma oranı korundu hatta daha kötüye gitti.

Ortada ne böyle bir para var, ne de kolayca gelme ihtimali… Ufaktan ödeme güçlüğüne doğru gidiyoruz. Yıllardır beslenip büyütülen sistemsel canavarı dizginleyemiyoruz. Bizimkisi ağustos böceği ile karıncanın hikayesi… Hikayenin tarafımıza düşen kısmında karınca gibi olup zenginleşmek yok fıtratımızda… Borç harç günü kurtarıyoruz anca…

Murat Muratoğlu’nun yazısı