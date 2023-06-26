Murat Muratoğlu: Şimşek bu işlerin peşine düşerse biletini keserler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ilk hedefi, açıkladığı üzere, para aklama, terörist organizasyonların finanse edilmesi gibi faaliyetlerin yaşandığı ülkelerin bulunduğu “gri liste” adlı sıralamadan Türkiye’yi çıkarmak. Yazık Şimşek’e de… Hiç boşuna uğraşmasın… Bıraksın dünya bizi gri mi, füme mi hangi listeye almak istiyorsa alsın.

Hesap veremeyen, vermeyi hakaret kabul eden bir yönetim var. Biz sorunca direkt terörist ilan ediyorlar. Neye el atsan “gizli” nereye baksan “devlet sırrı” gibi kavramlarla vergilerimizin nasıl harcandığı Meclis’e dahi açıklanmıyor.

El alem bize “şeffaf değilsin” deyince, insan neresiyle güleceğine şaşırıyor. O ne demek ki? Millet anlamını dahi bilmiyor! Yahu bu ülkede “şehitler” için toplanan yardımlar kayboldu! Araştırırken ona rastlarlarsa haber versinler sevabına… Mehmet Şimşek bu işlerin peşine düşerse biletini keserler anında…

Murat Muratoğlu’nun yazısı