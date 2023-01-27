Murat Muratoğlu: Sermaye kontrolleri bile kesmedi

Sonunda Merkez Bankası dayanamadı, beyaz bayrağı kaldırdı. Saçma sapan politikalarla bir adım daha atmamızın mümkün olmadığını acaba anladı mı? Kur Korumalı Mevduat döviz fiyatlarının neredeyse tek koruma kalkanıydı… Yatırımcılarına 5 aydır hiç kazandırmadığı gibi para kaybettirdi. Hızla çıkışlar başladı. Merkez Bankası’nın önünde iki seçenek vardı. Ya doların yularını salacak ya faiz artıracak. Doların yükselmesi hele seçim öncesi kabul edilemezdi. Nitekim aynı zamanda bu artış enflasyonu körüklerdi. Peki Merkez Bankası ne yaptı? Kur Korumalı Mevduat’ta faiz üst sınırını kaldırdı. Nedir anlamı? Adı konmamış örtülü faiz artışı! Neyi amaçladı? Son dönemce çıkışların hızlandığı Kur Korumalı hesaplarının yeniden ilgi görmesi… Görür mü? Belki çıkışları yavaşlatır. Burada esas soru, uygulamaya koyduğu onlarca sermaye kontrolü diye adlandırılabilecek uygulama işe yaramadı mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı