Murat Muratoğlu: Sahi ne üretiliyor ki Birleşik Arap Emirlikleri’nde?

İhracatçı dövizinin yüzde 40’ını hâlâ Merkez Bankası’na teslim etmek zorunda… Şirketlere deprem harcamalarını gerekçe göstererek ek vergiler konuldu. Buraya kadar olanı işin perhiz kısmı… Lahana turşusuna gelirsek Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılacak ithalata gümrük vergisi muafiyeti getirdi. Sahi ne üretiliyor ki Birleşik Arap Emirlikleri’nde? Kimin şirketi var ki orada? O zaman sen de aç şirketi Birleşik Arap Emirlikleri’nde kırmızı ve beyaz ete, yumurtaya, süte, bisküviye… Türkiye’de üretilen pek çok ürün listede… Gümrük vergisi ödemeden hop ülkede…

Murat Muratoğlu’nun yazısı