Murat Muratoğlu: Sahi ne üretiliyor ki Birleşik Arap Emirlikleri’nde?

İhracatçı dövizinin yüzde 40’ını hâlâ Merkez Bankası’na teslim etmek zorunda… Şirketlere deprem harcamalarını gerekçe göstererek ek vergiler konuldu. Buraya kadar olanı işin perhiz kısmı… Lahana turşusuna gelirsek Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılacak ithalata gümrük vergisi muafiyeti getirdi. Sahi ne üretiliyor ki Birleşik Arap Emirlikleri’nde? Kimin şirketi var ki orada? O zaman sen de aç şirketi Birleşik Arap Emirlikleri’nde kırmızı ve beyaz ete, yumurtaya, süte, bisküviye… Türkiye’de üretilen pek çok ürün listede… Gümrük vergisi ödemeden hop ülkede…
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Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Trakya çevresinde kuzeydoğulu rüzgar ve sağanak etkili olacak.
Ay’da yaşam için enerji kaynağı geliştirildi
NASA liderliğindeki projede bilim insanları, astronotların Ay’da uzun süre yaşamasını sağlayabilecek bir enerji kaynağı geliştirdi.
Mehmet Şimşek: Enflasyonla mücadele zaman alacak, geçiş dönemindeyiz
Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin ardından “Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz” dedi.
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 8.141,33 puanla rekor seviyeden başladı.
TÜİK enflasyonu, Merkez Bankası’nın yıl sonu beklentisini şimdiden aştı
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon ağustosta yüzde 58,94 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 9,09 oldu.