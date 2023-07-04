Murat Muratoğlu: Özel bir kurumda çalışsalar tutuklanırlardı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım önderliğinde yapılan açıklamada “döviz kurunu baskılamak için döviz satışı yapılmayacak ve öncelik enflasyonda olacak” denildi. İşin enteresan tarafı beş kişilik Para Kurulu’nu oluşturan şahısların dördü aylar boyunca tam tersini yaptı. Belli ki Nebati’nin epistemolojik kopuşu işe yaramadı. Eksi rezerv ile olmayan parayı sattılar. Özel bir kurumda çalışsalar dolandırıcı diye o anda tutuklanırlardı. Seçimlere kadar günü kurtardılar, memleketi batırdılar. Maşallahları var. Nitekim rezervler bu kadar kötü olmasaydı Merkez Bankası’nın kapısından geçirmezlerdi Gaye Hanım’ı… Yabancılar belki etkilenir, üç-beş döviz yollar diye o koltuğa oturttular. Yoksa AKP’li olarak kimler kimler sıradalar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı