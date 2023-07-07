Murat Muratoğlu: Ödenen vergiyi tekrar ödetecekler

Ceplerinden ödeyecek halleri yok ya… Bütçede de para kalmadıysa ne yapacaklar? Ödenen vergiyi tekrar ödetecekler. Bunu düşünenler daha başka neler yapar neler. Durun daha ÖTV’de film çevirecekler. Ülkemizi terör örgütlerinin yönetmesi daha mı iyi olurdu? Süleyman Soylu’nun dediği gibi erkek erkeğe mi evlenseydik? Sarayımız olmasa mıydı? Her şeyin bir bedeli var. Onu da vatandaşa yaslayacaklar. Geçici olarak dedilerse de yaşadığı ülkeyi az çok tanıyan biri bunun kalıcı olacağından şüphe duymaz. Duymamalı. İşte budur Türkiye yüzyılı! Nasıl olsa ortada muhalefet falan kalmadı. Seçimden sonra sokağa bile çıkamaması gereken Kılıçdaroğlu koltuk derdinde… Neredeyse yerel seçimleri bile garantiledi AKP onun sayesinde…

Murat Muratoğlu’nun yazısı