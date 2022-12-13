Murat Muratoğlu: Nebati, en gerçekçi demecini verdi

Herhalde geldiğinden beri en gerçekçi demecini verdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati… Ne dedi? “Asgari ücretliye de memura da emekliye de ne verilse haklarıdır” diyerek başladı “Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir” sözleriyle bitirdi. Tam olarak hak ettiğimiz gibi… Ne eksik ne fazla tarifi… Asgari ücretli, memur, emekli dar gelirli değil mi? Öyle! Bu insanların nasıl bu duruma düştüğüne gelince… Kimse işin orasını sormadı ki… Ömre bedel gözleri… Maaş yerine sadaka dağıtıyor yeni ekonomi modeli…
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AB ülkeleri küresel kurumlar vergisinde anlaştı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çok uluslu şirketlere yüzde 15 oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması konusunda uzlaşı sağladı.
Çip Savaşı: Çin, ABD’nin kısıtlamalarından dolayı Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurdu
Çin, ABD’nin iki ay önce başlattığı çip ihracatı sınırlama önlemleri hakkında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde uyuşmazlık süreci başlattı.
Hollanda’da ilk: Ailesi Adana’dan göç eden Huri Şahin belediye başkanı oldu
Hollanda’da ilk Türk kökenli belediye başkanı Huri Şahin, yemin ederek resmen görevine başladı. 47 yaşındaki Şahin Rijswijk belediye başkanı oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor
Turnuvanın ilk yarı final maçında 36 yıllık şampiyon özlemine son vermek isteyen Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.
İTÜ’deki adrese teslim kadro ilanlarından bölüm başkanlarının haberi yokmuş
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu rektör olarak atadığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), geçtiğimiz hafta akademik kadro ilanları yayınladı. Adrese teslim denebilecek kadro ilanlarından çoğu bölümün başkanlarının haberi yokmuş.
Goldman Sachs’a göre portföy çeşitlendirmek için altın Bitcoin’den daha iyi
Goldman Sachs, altın fiyatlarının uzun vadede Bitcoin’den daha iyi performans göstereceğini öngördü.
Meteoroloji’den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
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Peru’da protestolar büyüyor: Ölü sayısı yediye çıktı
Peru’da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık’ta görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda ölü sayısı yediye çıktı.
İki metal fabrikasındaki grev Erdoğan’ın kararıyla ertelendi
Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli’ndeki grev kararlarının ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ görüldüğü için 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.
Bursa’da trafik kazasında ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde toplu taşıma aracına ve demir bariyerlere çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.