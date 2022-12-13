Murat Muratoğlu: Nebati, en gerçekçi demecini verdi

Herhalde geldiğinden beri en gerçekçi demecini verdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati… Ne dedi? “Asgari ücretliye de memura da emekliye de ne verilse haklarıdır” diyerek başladı “Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir” sözleriyle bitirdi. Tam olarak hak ettiğimiz gibi… Ne eksik ne fazla tarifi… Asgari ücretli, memur, emekli dar gelirli değil mi? Öyle! Bu insanların nasıl bu duruma düştüğüne gelince… Kimse işin orasını sormadı ki… Ömre bedel gözleri… Maaş yerine sadaka dağıtıyor yeni ekonomi modeli…

Murat Muratoğlu’nun yazısı